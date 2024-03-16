DEVA Partisi İlkadım adayı Samet Menteşoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun İlkadım belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İlkadım belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Samsun İlkadım adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İlkadım Belediye Başkan Adayı Samet Menteşoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SAMET MENTEŞEOĞLU KİMDİR?

Samet Menteşoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İlkadım belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İLKADIM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İlkadım adayı belli oldu. DEVA Partisi İlkadım Belediye Başkan Adayı Samet Menteşoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.