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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 68 sentetik ecza hapı, 0,19 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda U.B. ve S.İ.S'nin ikametlerinde yapılan aramada 68 sentetik ecza hapı, 0,19 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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