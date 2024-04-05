Samsun'da kamyonun otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu Ataköy Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Özdemir idaresindeki 55 LJ 691 plakalı SASKİ'ye ait kamyon Melda Güldaş yönetimindeki 16 SPZ 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Melda Güldaş ile kızı Zeynep Ecrin Güldaş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN