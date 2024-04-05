Samsun'da Kaçakçılık ve Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde kaçakçılık ve hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesi İlyas Mahallesi Otlukbeli Sokak'taki 2 farklı otomobilde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi O.A'yı düzenlenen operasyonla suç eşyalarıyla yakaladı.
Atakum ilçesinde ise bir şüphelinin piyasa gümrük kaçağı akıllı telefon sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.