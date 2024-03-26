Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan R.K.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 130,14 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN