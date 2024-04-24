Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı, Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A. idaresindeki 55 DD 015 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rukiye S.'ye çarptı. Kazada yaralanan Rukiye S. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN