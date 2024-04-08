Samsun'da pompalı tüfekle vurulan 3 genç yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan B.A. (20), kardeşi M.A. (18) ile arkadaşları Y.G. (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahlı saldırıyı A.Ş.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Saldırganın kaçış istikametinde arama yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN