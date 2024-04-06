Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda sahte bandrollü 7 bin 200 boş, 1300 de doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile gümrük kaçağı 15 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ç. ve S.C. gözaltına alındı.