Samsun'da motosikletin kamyonetin kapısına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan K. idaresindeki 55 AGF 030 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta duran Mehmet S. yönetimindeki

55 DF 418 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan şahsın inmek için kapıyı açtığı sırada kapıya çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN