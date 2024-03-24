Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolu Toybelen ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Küçükenez idaresindeki 55 VE 026 otomobil önünde seyredip kavşakta biranda duran İlyas Topçaka yönetimindeki 34 BUC 58 pkakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Nilüfer Küçükenez ile yanında bulunan kızı Deniz Küçükenez (5) yaralandı. Yaralı anne ve kızı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN