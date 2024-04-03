Samsun'da panelvan aracın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da hasta taşıyan panelvan aracın otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden hasta olan annesini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Vahit Keser idaresindeki 06 HD 4818 plakalı panelvan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Hatay Dörtyol'dan Samsun'a gelen Mustafa Gezen yönetimindeki 31 AAZ 996 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, hastaneye götürülen hasta Şaziye Keser ile otomobilde bulunan Hüseyin Gezen, Teslime Gezen ve çocukları Kerimcan Gezen yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN