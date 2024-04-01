Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yakalandı

Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Temel idaresindeki 55 AKM 192 plakalı motosiklet ile Can Soner Emecan yönetimindeki 06 FM 2392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Temel ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN