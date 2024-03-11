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Samsun'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Samsun'da İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ve yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen bir vatandaş da isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kemal F. (42) bacaklarının 5 yerinden yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Mustafa Ş. de sol bacağından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, park halindeki bir otomobile de iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Kaçan şahsın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Saldırı Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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