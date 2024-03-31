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Samsun'da 25 yıldır muhtar olan Filiz Kavalcı yine rakipsiz seçimlere gitti

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Samsun'da 25 yıldır muhtar olan 1 çocuk annesi Filiz Kavalcı yine rakibi olmadan seçimlere gitti.

Samsun'un merkez ilçesi olan İlkadım'da 3173 seçmeni olan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan 50 yaşındaki Filiz Kavalcı'nın 4 dönemdir de rakibi çıkmayarak seçimlere tek başına gitti.

Yaşının yarısı kadar muhtarlık hizmeti olan ve 18 Nisan 1999 yılındaki yerel seçimlere 3 gün kala muhtar adayı olup 5 rakibini geride bırakarak Ulugazi Mahallesi muhtarı seçilen Filiz Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı olma unvanına sahip. Rakibi olmamasına rağmen 23 Nisan Ortaokulu'nda oy kullanmak isteyen mahalle sakinlerini kapıda karşılayan Muhtar Kavalçı'ya seçmenlerin "Oyum sana" demeleri espri konusu oldu. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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