Samsun'da hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Samsun girdikleri evden hırsızlık yapan 2 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ve Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de girdikleri evden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve para çalan S.A. ve R.Y. adlı kadınlar kayıplara karıştı. Hırsız kadınlar, Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve girmek isterken ev sahibine yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. ve R.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN