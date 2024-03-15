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Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak tütün satıcılarına ait binlerce makaron ele geçirildi. Y.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün satıcılarına yönelik düzenlenen baskında 9 bin 600 dal boş makaron ve bin 840 dal tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde Y.A. isimli şahsın işyerinde kaçak sigara ve makaron satışı yapıldığı bilgisini alan Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 9 bin 600 dal boş makaron ve bin 840 dal tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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