Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün satıcılarına yönelik düzenlenen baskında 9 bin 600 dal boş makaron ve bin 840 dal tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde Y.A. isimli şahsın işyerinde kaçak sigara ve makaron satışı yapıldığı bilgisini alan Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 9 bin 600 dal boş makaron ve bin 840 dal tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN