Samsun'da Öğrencilere Güvenli Mahalle ve Eğitim Projesi

Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

"Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Proje kapsamında, öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Projede kapsamında, 3 okul ziyareti gerçekleştirilerek 178 öğrenciye ulaşıldı. Bu ziyaretlerde 214 broşür dağıtıldı.

Projede öğrencilere güvenli bir yaşam sürmeleri için gerekli bilgilerin verilmesinin ve bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.