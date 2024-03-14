Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Güncelleme:

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.K. isimli bir kişi uyuşturucuyla yakalandı. Evde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde S.K. isimli şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada neticesinde 49 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 58 adet kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca, 27 adet 9 mm kuru sıkı tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. S.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İlkadım Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli? Şenol Polat kimdir? AK Parti Erzurum- Aşkale Belediye Başkan adayı Şenol Polat kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title