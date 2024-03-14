Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde S.K. isimli şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada neticesinde 49 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 58 adet kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca, 27 adet 9 mm kuru sıkı tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. S.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN