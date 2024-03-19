Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Yabancı Uyruklu Kişi 100 Bin Liralık Eşyayı Çaldı

Güncelleme:

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir yabancı uyruklu kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çaldı ve valizlerle taşıdı. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çalıp, valizlerle taşıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmet H.T.T. (45) kapısını kırdığı eve girerek 3 gün boyunca 100 bin liralık mutfak eşyası, giyim eşyası ve elektronik malzeme çaldı. Çaldığı eşyaları 3 gün boyunca valizle taşıyan Ahmet H.T.T., kayıplara karıştı. Ev sahibi 3 gün sonra evine geldiğinde kapısının kırık ve eşyalarının çalındığını görünce polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan kaydı bulunan Ahmet H.T.T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Iraklı şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet H.T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title