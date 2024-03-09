Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 53 ilden 940 sporcu katılıyor. Şampiyonaya ilgi büyük.
Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 53 ilden 940 sporcu katılıyor.
Geleneksel Türk Okçuluk Samsun Temsilcisi Yusuf Ertürk, yarın sona erecek şampiyonaya ilgiden memnun olduklarını söyledi.