Samsun'da Tabancayla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.A.Ö. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A.Ö. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN