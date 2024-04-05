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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Samsun'da sürekli trafik kazasının yaşandığı yolda yine iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdulkadir B. idaresindeki 55 AİR 816 plakalı otomobil ile Furkan A. yönetimindeki 55 T 0180 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Furkan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri aynı yerde sürekli kaza olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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