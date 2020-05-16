Kuzey Ege'de termometreler 37 dereceyi gösterdi Balıkesir'in Kuzey Ege bölgesindeki ilçelerinde mayıs ayı sıcaklıklarında son yılların rekoru ölçüldü.

Balıkesir'in Kuzey Ege bölgesindeki ilçelerinde mayıs ayı sıcaklıklarında son yılların rekoru ölçüldü. Sıcaklıkları termometreler 37 derece olarak gösterdi.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde mayıs ayı sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece üzerine çıkan sıcaklık termometrelerde 37 derece olarak kayıtlara geçti. Özellikle öğle saatleri ile sıcaklık değerleri iyice yükselen bölgede sokağa çıkma kısıtlaması da olunca cadde, sokaklar ve plajlar boş kaldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA