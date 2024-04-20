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Balıkesir'de Dereye Düşen Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Balıkesir'in Simav deresine balık tutmak için giden bir adamın ayağının kayıp dereye düşmesi sonucu kaybolduğu ve 15 saat sonra cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Balıkesir'de dereye balık tutmak için giden ve ayağının kayıp dereye düşmesi sonucu kaybolan 54 yaşındaki adamın cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı.

Balıkesir'in Simav deresine bir grup arkadaşı ile balık tutmak için giden N.G. (54) 19. 04. 2024 Cuma günü saat 00: 35 sularında ayağının kayıp suya düşmesi sonucu gözden kayboldu. Arkadaşlarının jandarma ekiplerine haber vermesi ile arama çalışmaları başlatıldı. 4 Jandarma Asayiş Timi, bir drone, bir iz takip köpeği, AFAD ekipleri, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığından talep edilen bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi (DEGAK) ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olmak üzere toplam 50 personel ile yapılan arama sonucunda aynı gün 17: 34 sularında N.G.'nin düştüğü yerin bir kilometre yakınlarında su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp N.G.'nin Altıeylül ilçesi Yenice Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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