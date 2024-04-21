Üye Girişi
Haberler

Erdek'te Kaçak Alkol ve Sahte Zeytin Yağı Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kaçak alkol ve sahte zeytin yağı ürettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 35 litre kaçak rakı, 45 litre etil alkol, 1 litre kaçak viski ve 230 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kaçak alkol ve sahte zeytin yağı ürettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet kapsamında kaçak alkol ile kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüzüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Erdek'te bir adrese operasyon yapıldı. Etil alkolden kit kullanarak kaçak alkol ve piyasadan ucuz palmyağı, soya yağı gibi yağların içerisine gıda boyası ve zeytinyağı esansı katarak sahte gıda üreten şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon sonucu; 35 litre kaçak rakı, 45 litre etil alkol, 1 litre kaçak viski ve 230 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olaya karışan bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinyağı Operasyon Balıkesir Zeytin Erdek Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title