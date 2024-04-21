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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ev yangını

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi'nde İzzet Demirayak'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarında 3 arazöz de görev aldı.

Yangında, evde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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