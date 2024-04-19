Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltına Alındı
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.
Bandırma, Gömeç, Edremit, Susurluk, İvrindi ve Susurluk ilçelerindeki uygulama ve denetimlerde, şüphelilerin üst aramalarında 33,31 gram sentetik uyuşturucu, ?5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca 15 adet fişek, hassas terazi, bir adet uyuşturucu hap ile payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.