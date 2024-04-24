Korhan Berzeg bulundu mu? Korhan Berzeg nerede bulundu, neden öldü?

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Korhan Berzeg bulundu mu? Korhan Berzeg nerede bulundu, neden öldü? sorularına yanıt aranıyor. Balıkesir'in Gönen ilçesinde 2023 yılında kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu düşünülen iskelet parçaları bulundu. Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg nerede bulundu, neden öldü? Detaylar haberimizdedir…

KORHAN BERZEG BULUNDU MU?

Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

KORHAN BERZEG NEREDE BULUNDU?

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu düşünülen iskelet parçaları bulundu.

KORHAN BERZEG NEDEN ÖLDÜ?

Kemiklerin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da tespit edildi. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı gün yüzüne çıkacak.

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

Balıkesir Valiliği, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilik, kemik parçalarının yanında bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg'e ait olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 17.06.2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan BERZEG'e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan BERZEG'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3.500 metre (kuş uçuşu 2 km) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuştur.

Malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölge, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Olay Yeri İnceleme Timleri ve Jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış olup araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir.

KORHAN BERZEG OLYAI NEDİR?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın dikkati sayesinde bulunan köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan Tina'nın araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

KORHAN BERZEG KİMDİR?

Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı.

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