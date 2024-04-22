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Ayvalık'tan Midilli Adasına yasadışı geçiş girişimi: 25 çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmek isteyen 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmek isteyen 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 25'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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