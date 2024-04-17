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Edremit'te Kaçak Hayvan Ticareti Operasyonu: 58 Cins Köpek ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma, kaçak olarak hayvan ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine düzenlediği operasyonda 1 kişiyi gözaltına alırken, 58 cins köpek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma, kaçak olarak hayvan ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine düzenlediği operasyonda 1 kişiyi gözaltına alırken, 58 cins köpek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında Türkiye'ye orjin belgesi, faturası, sağlık belgeleri, aşıları tam olarak yapılmamış hayvanlar ile bakanlıkça izin alınmamış ev hayvanı üretim yerindeki kedi ve köpekler haricinde canlı hayvan satışına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Edremit'te bir çiftliğe baskın düzenlendi. İzinsiz, sağlıksız ve kötü koşullarda hayvan yetiştirilerek hayvan ticareti yapıldığı belirlenen çiftlikte 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 58 adet cins köpek, 1 adet kertenkele, 1 adet kırkayak, 2 gram bonzai, 1 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Yakalanan şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Edremit Hayvan Hakları Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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