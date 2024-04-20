Edremit'te Şok Asayiş ve Trafik Uygulaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip, 5 Çevik Kuvvet Timi ile 62 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 208 personel ile şok asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada bin 23 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında; kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 7 mermi ile bir çalıntı motosiklet geçirildi.

Ayrıca, 20 umuma açık iş yeri ile 114 araç denetlendi. 18 araç sürücüsüne toplam 190 bin 364 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi. - BALIKESİR