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Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemiklerin bulunmasının ardından yürütülen çalışmalara ara verildi. Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Çalışmalar ise yarın sabah tekrar başlayacak.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede, ekipler çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yaptı.

Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına bugünlük ara verildi

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle sürdürüldü.

Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına bugünlük ara verildi

ÜNLÜ EKONOMİSTİN KIZI DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Çalışmaların kapsamı gün içinde genişletilerek, kadavra tespit köpek unsuru sayısı, ekiplerce 3'e çıkarıldı. Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in de Gönen ilçesine gelerek DNA örneği verdikleri öğrenildi. Çalışmaların yarın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına bugünlük ara verildi

NE OLMUŞTU?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı. Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına bugünlük ara verildiKorhan Berzeg

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı. Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Korhan Berzeg Balıkesir Armutlu Ekonomi Gönen 3.Sayfa Güncel Haberler

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