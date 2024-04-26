Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e Ait Yeni İpuçları Bulmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni ipuçları bulmak amacıyla yapılan çalışmalar 3'üncü gününde de devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olma ihtimali üzerine yoğunlaşan çalışmalar, 3'üncü günde de sürüyor. Bu çerçevede JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri ile birlikte 3 kadavra arama köpeği eşliğinde Fındıklı Deresi mevkisinde arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kırsal bölgede yeni ipuçları bulmak için 3 kilometrelik alan didik didik aranıyor.

Diğer yandan Korhan Berzeg kızı Nisa Berzeg ve eşi Angela Berzeg dün Gönen'e gelerek DNA örneği verdi. Korhan Berzeg'in diğer kızı olan Sibel Berzeg'in de dün Amerika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. - BALIKESİR