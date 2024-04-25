Üye Girişi
Haberler

Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Öğrencileri İzmir'de Derece Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde faaliyet gösteren Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü öğrencileri, İzmir'de düzenlenen Okullararası Atletizm Grup-Bölge birinciliği yarışmalarında dereceler elde etti. Başarılı sporcular, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde spor faaliyetlerini sürdüren Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü öğrencileri, İzmir'de gerçekleştirilen Okullararası Atletizm Grup-Bölge birinciliği yarışmalarında dereceler elde etti.

İzmir'de 24-25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Okullararası Atletizm Grup-Bölge birinciliği yarışmalarında Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü'nün genç sporcuları, derece aldılar. Başarılı sporcular, 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Konya'da yapılacak olan Okullararası Atletizm Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandılar.

Başarılı sporcu Arda Bakan, Genç Erkek A kategorisinde yüksek atlamada Grup-Bölge şampiyonu oldu. Yağız Celal Delice ise Genç Erkek B kategorisinde 100 metrede Grup-Bölge ikinciliği elde etti. Mert Akay, yine Genç Erkek A kategorisinde yüksek atlamada dördüncülük aldı.

Kadınlar kategorisinde de kulübün sporcuları başarılarıyla öne çıktı. Irmak Tokgöz, Genç Bayan B kategorisinde gülle atmada dördüncü olurken, İklim Aslan aynı kategoride 800 metrede üçüncü sırayı aldı. Derya Sayraman, Genç Bayan A Kategorisinde yüksek atlamada Grup-Bölge birincisi olarak altın madalya kazandı.

Sporcular, önümüzdeki Mayıs ayında Konya'da yapılacak Türkiye finallerinde de başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Atletizm Türkiye İzmir Erdek Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 24 Nisan Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 25 Nisan Euro kaç lira? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! 24 Nisan İnci Taneleri 12. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak canlı izle! 25 Nisan ATV Aldatmak 66. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (25 Nisan) Dolar ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kül Masalı CANLI izle! Kül Masalı 9. Bölüm TRT 1 CANLI izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title