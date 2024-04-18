Balıkesir'de mart ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 341 konut satıldı. Mart ayında Türkiye genelinde 105 bin 394 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de mart ayında 2 bin 341 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın Mart ayına göre yüzde 0,1 azalarak, 105 bin 394 konut satışı yapıldı.

TÜİK' ten yapılan açıklamanın devamında satış sayılarına göre İstanbul'u 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile en yüksek paya sahip olurken, Ankara, yüzde 9 pay ile 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ve 6 bin 413 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 42 konut ile Bayburt, 55 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan oldu." - BALIKESİR