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Balıkesir'de Zeytin Üreticilerine Pamuklu Bit Uyarısı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin üreticileri pamuklu bit zararlısına karşı uyarıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere ruhsatlı ilaçlar kullanarak mücadele etmeleri gerektiğini bildirdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin üreticileri pamuklu bit zararlısına karşı uyarıldı.

Haran ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz personellerinin arazi çalışmalarında yapılan kontrollerde 2024 yılı üretim sezonunda zeytinde pamuklu bit zararlısı tespit edilmiştir. Zeytin ağaçlarının çiçek döneminde ortaya çıkan dalların arasında pamuk parçalarını andıran beyaz örtülerin arasında saklanan zararlı böcek pamuklu bite karşı, üreticilerimizin en kısa sürede ruhsatlı ilaçlar ile kimyasal mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Mücadelede tavsiye almak için İlçe Müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz." denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Havran Zeytin Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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