Gönen'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir motosikleti çalan şüpheliler güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Gönen ilçesi, Kalfaköy Mahallesinde ikamet eden N.Ş. (54) isimli şahıs park halindeki 10 ABA 142 plakalı motosikletinin çalındığını fark etmesi üzerine olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay ile ilgili Gönen Jasat Timi tarafından başlatılan araştırma ile birlikte olay yeri ve çevresindeki kamere kayıtları incelenirken PTS ve görgü tanıklarından alınan bilgiler neticesinde şüphelilerin kimliği tespit edildi. Ö.A. (23) ve M.K. (19) isimli şüphelilerin olay yerine yaya olarak gelerek motosikleti çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler, kısa süre sonra Erdek ilçe merkezinde yakalanarak Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüpheli şahıslar kendileri ile yapılan sorguda motosikleti çaldıklarını itiraf etti.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BALIKESİR