Üye Girişi
Haberler

Erdek'te Turizm Haftası Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen program, kortej eşliğinde başladı ve panelle sona erdi. Programa birçok önemli isim katıldı.

15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen program Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'ndan kortej eşliğinde başladı. Ardından Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçildi.

Buradaki etkinlik öncesi yöresel yemekler ve zeytinin bulunduğu stantlar gezildi. Ardından konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Daha sonra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu'nun 'Kyzikos' ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Doç. Melahat Saçılık'ın 'Gastronomi' sunumlarının ardından panele geçildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Zahid Ecevit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Aytaç Toptaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özlem Atasoy ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Doç. Melahat Saçılık'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Sürdürülebilir Turizm ve Turizmin Canlandırılması' isimli panelle etkinlik sona erdi.

Programa Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ufuk Kartalkayası, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turizm Haftası Balıkesir Erdek Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 23 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Nisan Salı burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Nisan günün maçları nereden izlenir? Devlet Bahçeli Mehmet Şimşek'e neden sert çıktı? Devlet Bahçeli ne dedi, 'yerel halk' olayı ne? KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Okullar ne zaman kapanacak? Rönesans halka arz sonuçları açıklandı! Rönesans Gayrimenkul kaç lot verdi? Katılım endeksine uygun mu? 23 Nisan'da Üsküdar'da hangi etkinlikler olacak? 23 Nisan etkinlik takvimi! Acun Ilıcalı "Survivor'da cinsellik nasıl oluyor?" sorusuna ne dedi? Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama! POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? Taş Kağıt Makas 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm izle! Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title