Balıkesir'de yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Balıkesir'de orman yangını sezonu öncesi yangınlarla mücadele hizmetlerinde görevli personele yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün Yangın Yönetim Yerleşkesi'ndeki tatbikata katılan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yaptığı açıklamada, Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonuna hazır olduklarını bildirdi.

Havaların ısınmaya başladığını hatırlatan Kayıran, yangın sezonu başlamadan eğitimleri tamamlamak zorunda olduklarını dile getirdi.

Bölge Müdürlüğü personeline yönelik eğitimlerin tamamlandığını, kırsal mahallelerde vatandaşların eğitimlerinin sürdüğünü anlatan Kayıran, şöyle devam etti:

"Bu yıl orman yangınlarında 7 hava aracımız hazır bulunacak. 120 yangın söndürme kara aracımız, 43 iş makinemizle yangınlara karşı mücadele edeceğiz, yangınla mücadele edecek personel sayımız ise 1200 kişi. Balıkesir orman yangınlarının yaşandığı kritik bir bölge vatandaşlarımızdan ormana yakın yerlerde, köylerde ateş yakılmaması konusunda istirham ediyoruz. Çünkü bizim bu zamana kadarki tespitlerimize göre yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunların da tamamına yakını ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten kaynaklanıyor."

Basın mensuplarına Yangın Yönetim Aracı ile Yangın Yönetim Merkezi'ni gezdiren Kayıran, teknik bilgiler verdi.

Kayıran, 112'ye yapılan yangın ihbarlarının ilk olarak Yangın Yönetim Merkezi'ne geldiğini ifade ederek, "Bölgeye yakın yangın kulemiz kameralı ise kameradan takip ediyoruz. Değilse kulede çalışan personelimizden bilgi alıyoruz. Yangın havuzlarını, arazözlerin durumunu, ekiplerin konuşlanmasını tamamen bu Arvento üzerinden görebiliyoruz ve yönlendirmeyi bu Arvento sistemi üzerinde yapıyoruz. Bir yerde burası bizim kalbimiz diyebiliriz." diye konuştu.

Geçen sene 79 yangında 116 hektar alanın zarar gördüğünü bildiren Kayıran, şu bilgileri paylaştı:

"İlk müdahale süremizde 12 dakika civarında. Bu konuda ortalamalar seviyesindeyiz ama kırsal yangın dediğimiz, anız ve tarla yangını gibi yangın sayısında Türkiye'de Çanakkale'den sonra ikinci sıradayız. Bunlara da müdahale etmek zorundayız çünkü müdahale etmediğimiz takdirde bir şekilde ormana sirayet ediyor. Dolayısıyla biz onlara müdahale ediyoruz. Bu sebeple itfaiye, jandarma ve tüm kamu kurumlarına işbirlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

Etkinlikte son olarak yangın tatbikatında alınan ihbar üzerine bölgeye ulaşan arazöz ve ekipler, ateşi kısa sürede söndürdü.