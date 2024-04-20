Üye Girişi
Haberler

Edremit'te şok asayiş ve trafik uygulaması

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise trafik yönünden şok 'asayiş ve trafik' uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 11 kişi gözaltına alındı ve birçok suç unsuruna rastlandı.

Edremit'te şok asayiş ve trafik uygulaması

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip, 5 Çevik Kuvvet Timi ile 62 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 208 personel ile şok asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada bin 23 kişinin genel bilgi toplama sorgulamasında; kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 7 mermi ile bir çalıntı motosiklet geçirildi.

Ayrıca, 20 umuma açık iş yeri ile 114 araç denetlendi. 18 araç sürücüsüne toplam 190 bin 364 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Edremit trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 20 Nisan dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Irak'taki Şii Milis Gücü Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı Düzenlendi E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title