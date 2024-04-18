Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Ayvalık ilçesinde 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, olayda bir otomobile de el konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! 18 Nisan İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 18 Nisan ATV Aldatmak 65. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Nisan günün maçları nereden izlenir? SURVIVOR NEDEN YOK? Bu akşam Survivor yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta çeyrek altının kim aldı? 18 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta Rabia Kimdir? Gelinim Mutfakta Rabia kaç yaşında, nereli? ERZURUM DEPREM SON DAKİKA | Erzurum'da deprem nerede oldu? Erzurum'da deprem kaç şiddetinde deprem oldu? Kate Middleton nerede? Kate Middleton tedavi görüyor mü, saraydan ayrılıyor mu? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? Kızını taciz eden baba kim? Baba tutuklandı mı? Olay nerede oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Nisan İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Prens William ve Kate nerede yaşıyor? Kate Middleton yeni eve taşınıyor! Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün? Kızılcık Şerbeti Görkem kimdir? Kızılcık Şerbeti Görkem karakteri gerçek hayatta kim? Özge Özacar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title