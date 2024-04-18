Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Ayvalık ilçesinde 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, olayda bir otomobile de el konuldu. - BALIKESİR