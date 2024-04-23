Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında, lastik bottaki motorun arızalanmasıyla sürüklenen düzensiz göçmenler, yardım çağrısında bulundu.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığında görevli TCSG KB-115 ekibi tarafından lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Diğer operasyonda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden bir grup tespit edildi.

Bölgeye ulaşan TCSG-8 botu, aralarında 25 çocuğun da bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.