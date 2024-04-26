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Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında bir kemik parçası daha bulundu

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılan arama çalışmalarında, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen bir kemik parçası daha bulundu. Bulunan kemik parçası incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları kapsamında bir kemik parçası daha bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olma ihtimali üzerine yoğunlaşan arama çalışmalarında 3'üncü gün geride kalırken bölgede bir kemik parçası daha bulundu. JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri ile beraber 3 kadavra arama köpeği eşliğinde devam eden Fındıklı Deresi mevkiindeki arama çalışmalarında, henüz insan veya bir hayvana ait olduğu belirlenemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.

Jandarma ekiplerinin tırmıklarla yaptıkları aramalar sonucu bulunan kemik parçası, diğer kemik parçaları gibi incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Korhan Berzeg Balıkesir İstanbul Ekonomi Gönen 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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