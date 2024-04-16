Milli Atlet Şahin Şenoduncu, Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonasına Hazırlanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yetişen başarılı milli atlet Şahin Şenoduncu, 21 Nisan'da Antalya'da gerçekleşecek olan Bireysel ve Takımlar Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonasına hazırlanıyor.

Antalya'da, dünyanın en iyilerinin yarışacağı şampiyona için hazırlanan Şahin Şenoduncu, 52 ülkeden 431 sporcunun katılacağı organizasyondan altın madalya ve kupa ile dönmeyi hedefliyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota alacak sporcu ve takımların belirleneceği şampiyonada, ay-yıldızlı formasıyla rotayı Paris'e çeviren Şenoduncu, 20 kilometre Büyük Erkekler kategorisi yarışlarında ter dökeceği öğrenildi

Olimpiyat şampiyonları İtalya'dan Antonella Palmisano ve Massimo Stano ile Polonya'dan Dawid Tomala'nın da bu yarışın iddialı isimleri arasında yer aldığı bildirilirken, Budapeşte'de düzenlenen son Dünya Şampiyonasında 20 km ve 35 km branşlarında duble şampiyonluk kazanan İspanyol Alvaro Martin ile Maria Perez de Antalya'da kürsüye en yakın isimler arasında gösteriliyor.

Tokyo Olimpiyatlarının madalyalı sporcuları Kolombiyalı Lorena Arenas, Kanadalı Evan Dunfee, Almanya'dan Jonathan Hilbert, Japonya'dan Koki Ikeda ve Çin'den Liu Hong'un yanı sıra 2023 Dünya şampiyonasının madalyalı sporcuları Brezilyalı Caio Bonfim ile Japonya'dan Masatora Kawano ve Avusturalualı Jemima Montag da listedeki yıldız isimler arasında Türkiye'yi temsil edecek olan Ayvalıklı sporcu Şahin Şendouncu'nun dereceye girip, altın madalyaya ulaşmasının ise sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Ev sahibi olan Türkiye'nin 16 kişilik kadrosunda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan Meryem Bekmez ile U20 Dünya şampiyonu Mazlum Demir ve Dünya 4'üncüsü Salih Kokmaz ile yer alan Şahin Şenoduncu, tek hedefinin Türkiye'ye madalyayı getirebilmek olduğunu vurguladı. - BALIKESİR