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Erdek'te Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları Oluştu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, derenin debisinin yükselmesine ve su baskınlarına yol açtı. Doğanlar ve Ormanlı mahallelerinde birçok ev su altında kaldı. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, derenin debisinin yükselmesine ve su baskınlarına yol açtı.

Kapıdağ Yarımadası'nda öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçeye bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi'nden geçen Doğanlar Deresi'nin debisi yükseldi.

Mahallenin içindeki bazı yollar su altında kaldı, çok sayıda evde bu baskını yaşandı.

Ayrıca, kırsal Ormanlı Mahallesi'nde de bazı tarım arazilerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, "Erdek ilçesine bağlı Narlı, İlhan, Doğan, Ormanlı Mahalleleri ve sahil bölgesinde aşırı yağış sebebiyle meydana gelen su baskınlarına ekiplerimizce müdahale çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bölgede deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda ise Narlı-Marmara feribot hattında Narlı Mahallesi'nden saat 16.15'te, Marmara Adası'ndan 17.30'da gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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