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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zehir Taciri Yakalandı

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Balıkesir'de emniyet ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit ettiği bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda zehir taciri bir kişi yakalandı.

Balıkesir'de emniyet ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit ettiği bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda zehir taciri bir kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler geçtiğimiz gün bir araca yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda araçtan, 143 gram taş kokain ve 0.69 gram içimlik esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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