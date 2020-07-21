Kütahya DPÜ'de "Engel tanımıyor balık tutuyorum" yarışması
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Kütahya DPÜ'de "Engel tanımıyor balık tutuyorum" yarışması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), engelli bireyler ve yakınları düzenlenen yarışmada balık tuttu.

Kütahya DPÜ'de
21.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:00

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), engelli bireyler ve yakınları düzenlenen yarışmada balık tuttu.

DPÜ Engelsiz Öğrenci Biriminin organizasyonu kapsamında üniversitenin yerleşkesindeki gölde düzenlenen "Engel tanımıyor balık tutuyorum" yarışmasına engelli bireyler ve yakınlarından oluşan yaklaşık 50 kişi oltalarıyla katıldı.

Yaklaşık bir saat süren yarışma sonucunda "En Çok Balık Tutma" kategorisinde 22 balık tutan Hasan Keskin, "En Büyük Balık Tutma" kategorisinde ise Kazım Kurnaz birinci oldu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ödül töreninde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara bir farkındalık oluşturmak için yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Ayrıca doğaya ve sportif balıkçılığa dikkati çekmek için de bu etkinliği düzenlediklerini belirten Uysal, "Bizim üniversitemiz güzel bir üniversite. Üniversitemizi güzel ve anlamlı yapan bir hususta engelliye verdiği önemdir. Biz bunun için hem para harcadık hem de emek harcadık ve neticesini de gördük. Biz yakın bir geçmişte üniversite olarak eğitim alanında erişilebilir bakımdan en iyi eğitim kurumu ödülü aldık." diye konuştu.

Etkinlik sonunda yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.

Kaynak: AA

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