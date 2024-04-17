Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Şahıstan 1.7 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Yaya Devriyeleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya İl emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Yaya Devriyeleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Saray Mahallesi Zeryan Sokak üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, İ.D (31) isimli şahıstan, 3 ayrı beyaz kağıda sarılı vaziyette toplam 1.7 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve 3 adet extacy sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA