Üye Girişi
Haberler

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Sözleşmeli Erler Yemin Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 289 sözleşmeli er için yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk milletinin hizmetinde olduğunu vurguladı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, temel eğitimlerini tamamlayan 289 sözleşmeli er için yemin töreni yapıldı.

Tugay yerleşkesinde 2024/S1 dönem sözleşmeli erler için düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk milletinin hizmetinde olduğunu söyledi.

Ant içme törenlerinin milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Baş, "Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, insan odaklı yönetim anlayışı ile sadece erbaş ve erlere değil geleceğin komutan, lider ve yöneticilerine temel askerlik eğitimi veren ve kendisine çok özel sorumluluklar yüklenen Hava Kuvvet Komutanlığının tek eğitim tugay komutanlığıdır. Bu bilinç ile icra edilen ant içme törenleri milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözü ile perçinlendiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı çok özel anlardır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından sözleşmeli erler, hep birlikte yemin etti. Törende başarılı askerlere katılım belgesi, ailelerine ise hediyeler takdim edildi.

Törene Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve temel askerlik eğitimini tamamlayan askerlerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Baş Tuğgeneral Kütahya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? NO Pelicans Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! 19-20 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Nisan Cuma 2024? Survivor kim kazandı? 19 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 19 Nisan Cuma TV8 Survivor HD izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title