Kütahya'da Ticari Takside Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir ticari takside yapılan aramada, 3,73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Cemalettin Mahallesinde yapılan çalışmalarda, C.D. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, A.K. (22) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu ticari takside ve şahısların yapılan üst aramalarında, 2 parça halinde toplamda 3,73 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA