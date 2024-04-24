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Kütahya'da Ticari Takside Metamfetamin Ele Geçirildi

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan aramada, bir ticari takside 3,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir ticari takside yapılan aramada, 3,73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Cemalettin Mahallesinde yapılan çalışmalarda, C.D. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, A.K. (22) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu ticari takside ve şahısların yapılan üst aramalarında, 2 parça halinde toplamda 3,73 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kütahya 3.Sayfa Güncel Haberler

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